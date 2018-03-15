НБА: Хьюстон выиграл у Клипперс, Сан-Антонио победил Новый Орлеан

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 15-е марта.

Индиана – Торонто 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)

Индиана: Оладипо (18), Т. Янг (13 + 6 подборов), Джозеф (6), Богданович (6), Тернер (2) – старт; Коллисон (22), Джефферсон (20 + 12 подборов), Стивенсон (10), Робинсон (2), Букер (0)

Торонто: ДеРозан (24 + 7 передач), Валанчюнас (16 + 17 подборов + 4 блок-шота), Ибака (13 + 11 подборов + 6 потерь), Лаури (13 + 6 подборов + 6 передач), Миллер (4) – старт; Сиакам (12 + 8 подборов), Майлз (10), Райт (8), Пелтль (4), ВанВлит (2).

Атланта – Шарлотт 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)

Атланта: Принс (22 + 10 подборов + 6 передач), Коллинз (21 + 9 подборов), Шредер (17 + 8 передач), Дорси (11), Дедмон (5 + 6 подборов) – старт; Ли (14), Кавано (11 + 8 подборов), Тэйлор (11 + 7 передач), Мускала (5 + 7 подборов), Уайт (0).

Шарлотт: Ховард (33 + 12 подборов), Уокер (24 + 8 передач), Уильямс (17), Кидд-Гилкрист (11), Батюм (10 + 10 подборов + 16 передач) – старт; Лэмб (11), Камински (11), Монк (7), Грэм (5), Бэйкон (0), Стоун (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк – Филадельфия 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35)

Хьюстон – Клипперс 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)

Мемфис – Чикаго 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)

Сан-Антонио – Новый Орлеан 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)

Юта – Финикс 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)

Денвер – Детройт 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)

Портленд – Кливленд 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28)

Турнирная таблица

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