Канзас добыл победу на старта над Пеннсильванией.

Клуб украинского защитника Святослава Михайлюка Канзас Джейхокс в первом раунде Мартовского Безумия одержал победу над Пеннсильванией Куокерс (76:60).

Украинец был не очень результативен, набрав только 10 очков (3/8 с игры, 2/3 из-за трехочковой дуги), также он сделал 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

В следующем раунде Канзас сыграет против победителя пары Сетон Холл — Норс Каролина Стейт.

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