Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 14 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли баззер-битеры игроков Сакраменто Бадди Хилда и Де'Аарона Фокса, мощные данки форварда Орландо Уэсли Ивунду и новичка Бостона Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп защитника Лейкерс Кентавиуса Колдуэлл-Поупа на разыгрывающего Лонзо Болла.

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