Переключиться на мобильную версию

Мартовское безумие 2018: расписание и результаты матчей

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA.
Северная Каролина – прошлогодний победитель NCAA
Северная Каролина – прошлогодний победитель NCAA
Getty Images

Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап. Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:
*указано киевское время

1/32 финала

15.03 (18:15) Род Айленд – Оклахома
15.03 (18:40) Теннесси – Райт Стэйт
15.03 (19:30) Гонзага – Гринсборо
15.03 (20:00) Канзас – Пенсильвания
15.03 (20:45) Дюк – Айона
15.03 (21:10) Майами – Лойола
15.03 (22:00) Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт
15.03 (22:30) Сетон Холл –  Н.С. Стэйт
16.03 (00:50) Вилланова – Радфорд
16.03 (01:10) Кентаки – Давидсон
16.03 (01:20) Хьюстон – Сан-Диего Стэйт
16.03 (01:27) Техас Тек – Стефен Ф. Аустин
16.03 (02:00) Ксавье – Техас Саутерн  
16.03 (02:00) ТСЮ – Сиракьюз  
16.03 (03:20) Вирджиния Тек – Алабама
16.03 (03:40) Аризона – Баффало
16.03 (03:50) Мичиган – Монтана
16.03 (03:57) Флорида – Ст. Бонавентюр
16.03 (18:15) Техас A&M – Провиденс
16.03 (18:40) Пюрдю – Фуллертон
16.03 (19:30) Вичита Стэйт – Маршал  
16.03 (20:00) Цинциннати – Джорджия Стэйт  
16.03 (20:45) Норт Каролина – Липскомб  
16.03 (21:10) Арканзас – Батлер  
16.03 (22:00) Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт  
16.03 (22:30) Невада – Техас  
17.03 (00:50) Крейтон – Канзас Стэйт  
17.03 (01:10) Мичиган Стэйт – Бакнелл
17.03 (01:27) Абурн – Колл-оф-Чарлтн  
17.03 (03:20) Вирджиния – УМБК Ретриверс  
17.03 (03:50) Миссури – Флорида Стэйт  
17.03 (03:57) Клемсон – Нью-Мексико Стэйт  

1/64 финала

Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60
Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64
ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65
Радфорд – Лонг-Айленд 71:61

Поделись:
Теги: баскетбол, Мартовское безумие, расписание матчей, результаты матчей, плей-офф, NCAA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь