Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA.

Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап. Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:

*указано киевское время

1/32 финала

15.03 (18:15) Род Айленд – Оклахома

15.03 (18:40) Теннесси – Райт Стэйт

15.03 (19:30) Гонзага – Гринсборо

15.03 (20:00) Канзас – Пенсильвания

15.03 (20:45) Дюк – Айона

15.03 (21:10) Майами – Лойола

15.03 (22:00) Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт

15.03 (22:30) Сетон Холл – Н.С. Стэйт

16.03 (00:50) Вилланова – Радфорд

16.03 (01:10) Кентаки – Давидсон

16.03 (01:20) Хьюстон – Сан-Диего Стэйт

16.03 (01:27) Техас Тек – Стефен Ф. Аустин

16.03 (02:00) Ксавье – Техас Саутерн

16.03 (02:00) ТСЮ – Сиракьюз

16.03 (03:20) Вирджиния Тек – Алабама

16.03 (03:40) Аризона – Баффало

16.03 (03:50) Мичиган – Монтана

16.03 (03:57) Флорида – Ст. Бонавентюр

16.03 (18:15) Техас A&M – Провиденс

16.03 (18:40) Пюрдю – Фуллертон

16.03 (19:30) Вичита Стэйт – Маршал

16.03 (20:00) Цинциннати – Джорджия Стэйт

16.03 (20:45) Норт Каролина – Липскомб

16.03 (21:10) Арканзас – Батлер

16.03 (22:00) Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт

16.03 (22:30) Невада – Техас

17.03 (00:50) Крейтон – Канзас Стэйт

17.03 (01:10) Мичиган Стэйт – Бакнелл

17.03 (01:27) Абурн – Колл-оф-Чарлтн

17.03 (03:20) Вирджиния – УМБК Ретриверс

17.03 (03:50) Миссури – Флорида Стэйт

17.03 (03:57) Клемсон – Нью-Мексико Стэйт

1/64 финала

Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60

Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64

ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65

Радфорд – Лонг-Айленд 71:61