Мартовское безумие 2018: расписание и результаты матчей
Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап. Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:
*указано киевское время
1/32 финала
15.03 (18:15) Род Айленд – Оклахома
15.03 (18:40) Теннесси – Райт Стэйт
15.03 (19:30) Гонзага – Гринсборо
15.03 (20:00) Канзас – Пенсильвания
15.03 (20:45) Дюк – Айона
15.03 (21:10) Майами – Лойола
15.03 (22:00) Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт
15.03 (22:30) Сетон Холл – Н.С. Стэйт
16.03 (00:50) Вилланова – Радфорд
16.03 (01:10) Кентаки – Давидсон
16.03 (01:20) Хьюстон – Сан-Диего Стэйт
16.03 (01:27) Техас Тек – Стефен Ф. Аустин
16.03 (02:00) Ксавье – Техас Саутерн
16.03 (02:00) ТСЮ – Сиракьюз
16.03 (03:20) Вирджиния Тек – Алабама
16.03 (03:40) Аризона – Баффало
16.03 (03:50) Мичиган – Монтана
16.03 (03:57) Флорида – Ст. Бонавентюр
16.03 (18:15) Техас A&M – Провиденс
16.03 (18:40) Пюрдю – Фуллертон
16.03 (19:30) Вичита Стэйт – Маршал
16.03 (20:00) Цинциннати – Джорджия Стэйт
16.03 (20:45) Норт Каролина – Липскомб
16.03 (21:10) Арканзас – Батлер
16.03 (22:00) Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт
16.03 (22:30) Невада – Техас
17.03 (00:50) Крейтон – Канзас Стэйт
17.03 (01:10) Мичиган Стэйт – Бакнелл
17.03 (01:27) Абурн – Колл-оф-Чарлтн
17.03 (03:20) Вирджиния – УМБК Ретриверс
17.03 (03:50) Миссури – Флорида Стэйт
17.03 (03:57) Клемсон – Нью-Мексико Стэйт
1/64 финала
Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60
Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64
ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65
Радфорд – Лонг-Айленд 71:61
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