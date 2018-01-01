Мартовское безумие 2018: Виланова в финале обыграла Мичиган

Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA.

Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап.

Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:

*указано киевское время

Финал

Мичиган – Вилланова 62:79

1/2 финала

Лойола – Мичиган 57:69

Вилланова – Канзас 95:79

Святослав Михайлюк: 27 минут (10 очков, 2 подбора, 3 ассиста, 1 блок-шот).

1/4 финала

Канзас Стэйт – Лойола 62:78

Мичиган – Флорида Стэйт 58:54

Вилланова – Техас Тек 71:59

Канзас – Дюк 85:81 ОТ

Святослав Михайлюк: 42 минуты (11 очков, 10 подборов, 5 ассистов, 1 блок-шот).

1/8 финала

Гонзага – Флорида Стэйт 60:75

Канзас Стэйт – Кентаки 61:58

Мичиган – Техас A&M 99:72

Лойола – Невада 69:68

Канзас – Клемсон 80:76

Святослав Михайлюк: 36 минут (9 очков, 4 передачи, 1 перехват).

Вилланова – Вест Вирджиния 90:78

Сиракьюз – Дюк 69:65

Техас Тек – Пюрдю 78:65

1/16 финала

Вилланова – Алабама 81:58

Дюк – Род Айленд 87:62

Кентаки – Баффало 95:75

Лойола – Теннесси 63:62

Канзас – Сетон Холл 83:79

Святослав Михайлюк: 36 минут (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата).

Гонзага – Огайо Стэйт 90:84

Техас Тек – Флорида 69:66

Мичиган – Хьюстон 64:63

Батлер – Пюрдю 73:76

Сиракьюз – Мичиган Стэйт 55:53

Техас A&M – Норт Каролина 86:65

Невада – Цинциннати 75:73

Клемсон – Абурн 84:53

УМБК Ретриверс – Канзас Стэйт 43:50

Ксавье – Флорида Стэйт 70:75

Вест Вирджиния – Маршал 94:71

1/32 финала

Род Айленд – Оклахома 83:78

Теннесси – Райт Стэйт 73:47

Гонзага – Гринсборо 63:64

Канзас – Пенсильвания 76:60

Святослав Михайлюк: 35 минут (10 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота).

Дюк – Айона 89:66

Майами – Лойола 62:64

Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт 81:73

Сетон Холл – Н.С. Стэйт 94:83

Вилланова – Радфорд 87:61

Кентуки – Давидсон 78:73

Хьюстон – Сан-Диего Стэйт 67:65

Техас Тек – Стефен Ф. Аустин 70:60

Вирджиния Тек – Алабама 83:86

Аризона – Баффало 68:89

Мичиган – Монтана 61:57

Флорида – Ст. Бонавентюр 77:62

Аустин Пай – Ла Монро 80:66

Техас A&M – Провиденс 73:69

Пюрдю – Фуллертон 74:48

Вичита Стэйт – Маршал 75:81

Цинциннати – Джорджия Стэйт 68:53

Норт Каролина – Липскомб 84:66

Арканзас – Батлер 62:79

Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт 85:68

ТСЮ – Сиракьюз 52:57

Невада – Техас 87:83

Крейтон – Канзас Стэйт 59:69

Мичиган Стэйт – Бакнелл 82:78

Ксавье – Техас Саутерн 102:83

Абурн – Колл-оф-Чарлтн 62:58

Вирджиния – УМБК Ретриверс 54:74

Миссури – Флорида Стэйт 54:67

Клемсон – Нью-Мексико Стэйт 79:68

1/64 финала

Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60

Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64

ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65

Радфорд – Лонг-Айленд 71:61