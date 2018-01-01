Мартовское безумие 2018: Виланова в финале обыграла Мичиган
Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап.
Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:
*указано киевское время
Финал
Мичиган – Вилланова 62:79
1/2 финала
Лойола – Мичиган 57:69
Вилланова – Канзас 95:79
Святослав Михайлюк: 27 минут (10 очков, 2 подбора, 3 ассиста, 1 блок-шот).
1/4 финала
Канзас Стэйт – Лойола 62:78
Мичиган – Флорида Стэйт 58:54
Вилланова – Техас Тек 71:59
Канзас – Дюк 85:81 ОТ
Святослав Михайлюк: 42 минуты (11 очков, 10 подборов, 5 ассистов, 1 блок-шот).
1/8 финала
Гонзага – Флорида Стэйт 60:75
Канзас Стэйт – Кентаки 61:58
Мичиган – Техас A&M 99:72
Лойола – Невада 69:68
Канзас – Клемсон 80:76
Святослав Михайлюк: 36 минут (9 очков, 4 передачи, 1 перехват).
Вилланова – Вест Вирджиния 90:78
Сиракьюз – Дюк 69:65
Техас Тек – Пюрдю 78:65
1/16 финала
Вилланова – Алабама 81:58
Дюк – Род Айленд 87:62
Кентаки – Баффало 95:75
Лойола – Теннесси 63:62
Канзас – Сетон Холл 83:79
Святослав Михайлюк: 36 минут (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата).
Гонзага – Огайо Стэйт 90:84
Техас Тек – Флорида 69:66
Мичиган – Хьюстон 64:63
Батлер – Пюрдю 73:76
Сиракьюз – Мичиган Стэйт 55:53
Техас A&M – Норт Каролина 86:65
Невада – Цинциннати 75:73
Клемсон – Абурн 84:53
УМБК Ретриверс – Канзас Стэйт 43:50
Ксавье – Флорида Стэйт 70:75
Вест Вирджиния – Маршал 94:71
1/32 финала
Род Айленд – Оклахома 83:78
Теннесси – Райт Стэйт 73:47
Гонзага – Гринсборо 63:64
Канзас – Пенсильвания 76:60
Святослав Михайлюк: 35 минут (10 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота).
Дюк – Айона 89:66
Майами – Лойола 62:64
Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт 81:73
Сетон Холл – Н.С. Стэйт 94:83
Вилланова – Радфорд 87:61
Кентуки – Давидсон 78:73
Хьюстон – Сан-Диего Стэйт 67:65
Техас Тек – Стефен Ф. Аустин 70:60
Вирджиния Тек – Алабама 83:86
Аризона – Баффало 68:89
Мичиган – Монтана 61:57
Флорида – Ст. Бонавентюр 77:62
Аустин Пай – Ла Монро 80:66
Техас A&M – Провиденс 73:69
Пюрдю – Фуллертон 74:48
Вичита Стэйт – Маршал 75:81
Цинциннати – Джорджия Стэйт 68:53
Норт Каролина – Липскомб 84:66
Арканзас – Батлер 62:79
Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт 85:68
ТСЮ – Сиракьюз 52:57
Невада – Техас 87:83
Крейтон – Канзас Стэйт 59:69
Мичиган Стэйт – Бакнелл 82:78
Ксавье – Техас Саутерн 102:83
Абурн – Колл-оф-Чарлтн 62:58
Вирджиния – УМБК Ретриверс 54:74
Миссури – Флорида Стэйт 54:67
Клемсон – Нью-Мексико Стэйт 79:68
1/64 финала
Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60
Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64
ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65
Радфорд – Лонг-Айленд 71:61
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