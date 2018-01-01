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Мартовское безумие 2018: Виланова в финале обыграла Мичиган

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA.
Северная Каролина – прошлогодний победитель NCAA
Северная Каролина – прошлогодний победитель NCAA
Getty Images

Ежегодно в марте студенческая баскетбольная лига США проводит самые важные матчи сезона. В нынешнем сезоне принимают участие 68 команд, которые определят национального чемпиона. Каждый раунд плей-офф состоит из одной встречи, победитель которой отправляется в следующий этап.

Первые игры турнира прошли 13 марта 2018 года, а финальная игра – 2 апреля в Аламодоуме (Сан-Антонио, штат Техас). Именно из-за такого напряженного графика турниру присвоили название Мартовское безумие.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей плей-офф NCAA:
*указано киевское время

Финал

Мичиган – Вилланова 62:79

1/2 финала

Лойола – Мичиган 57:69
Вилланова – Канзас 95:79

Святослав Михайлюк: 27 минут (10 очков, 2 подбора, 3 ассиста, 1 блок-шот).

1/4 финала

Канзас Стэйт – Лойола 62:78
Мичиган – Флорида Стэйт 58:54
Вилланова – Техас Тек 71:59
Канзас – Дюк 85:81 ОТ

Святослав Михайлюк: 42 минуты (11 очков, 10 подборов, 5 ассистов, 1 блок-шот).

1/8 финала

Гонзага – Флорида Стэйт 60:75
Канзас Стэйт – Кентаки 61:58
Мичиган – Техас A&M 99:72
Лойола – Невада 69:68
Канзас – Клемсон 80:76

Святослав Михайлюк: 36 минут (9 очков, 4 передачи, 1 перехват).

Вилланова – Вест Вирджиния 90:78
Сиракьюз – Дюк 69:65
Техас Тек – Пюрдю 78:65

1/16 финала

Вилланова – Алабама 81:58
Дюк – Род Айленд 87:62
Кентаки – Баффало 95:75
Лойола – Теннесси 63:62
Канзас – Сетон Холл 83:79

Святослав Михайлюк: 36 минут (16 очков, 2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата).

Гонзага – Огайо Стэйт 90:84
Техас Тек – Флорида 69:66
Мичиган – Хьюстон 64:63
Батлер – Пюрдю 73:76
Сиракьюз – Мичиган Стэйт  55:53
Техас A&M – Норт Каролина 86:65
Невада – Цинциннати  75:73
Клемсон – Абурн  84:53
УМБК Ретриверс – Канзас Стэйт  43:50
Ксавье – Флорида Стэйт 70:75  
Вест Вирджиния – Маршал 94:71

1/32 финала

Род Айленд – Оклахома 83:78
Теннесси – Райт Стэйт 73:47
Гонзага – Гринсборо 63:64
Канзас – Пенсильвания 76:60

Святослав Михайлюк: 35 минут (10 очков, 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота).

Дюк – Айона 89:66
Майами – Лойола 62:64
Огайо Стэйт – Южная Дакота Стэйт 81:73
Сетон Холл –  Н.С. Стэйт 94:83
Вилланова – Радфорд 87:61
Кентуки – Давидсон 78:73
Хьюстон – Сан-Диего Стэйт 67:65
Техас Тек – Стефен Ф. Аустин 70:60
Вирджиния Тек – Алабама 83:86
Аризона – Баффало 68:89
Мичиган – Монтана 61:57
Флорида – Ст. Бонавентюр 77:62
Аустин Пай – Ла Монро 80:66
Техас A&M – Провиденс 73:69
Пюрдю – Фуллертон 74:48
Вичита Стэйт – Маршал  75:81
Цинциннати – Джорджия Стэйт 68:53
Норт Каролина – Липскомб  84:66
Арканзас – Батлер 62:79
Вест Вирджиния – Мюррей Стэйт 85:68
ТСЮ – Сиракьюз  52:57
Невада – Техас 87:83
Крейтон – Канзас Стэйт  59:69
Мичиган Стэйт – Бакнелл 82:78
Ксавье – Техас Саутерн 102:83
Абурн – Колл-оф-Чарлтн 62:58
Вирджиния – УМБК Ретриверс 54:74
Миссури – Флорида Стэйт  54:67
Клемсон – Нью-Мексико Стэйт  79:68

1/64 финала

Аризона Стэйт – Сиракьюз 56:60
Норт Каролина Сентрал – Техас Саутерн 46:64
ЮСЛА – Ст. Бонавентюр 58:65
Радфорд – Лонг-Айленд 71:61

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Теги: баскетбол, Мартовское безумие, расписание матчей, результаты матчей, плей-офф, NCAA
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