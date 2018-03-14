НБА: Бостон уступил Вашингтону во 2-м овертайме, Голден Стэйт обыграл Лейкерс
Орландо – Милуоки 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)
Орландо: Симмонс (35), Огастин (32), Вучевич (22 + 9 подборов + 9 передач), Хезонья (9 + 5 подборов), Айзек (4) – старт; Мак (7 + 6 передач), Берч (6 + 9 подборов), Первис (5), Айванду (4), Бийомбо (2).
Милуоки: Адетокумбо (38 + 10 подборов + 7 передач), Миддлтон (22 + 5 передач), Бледсоу (20 + 8 передач), Хенсон (8 + 9 подборов), Снелл (2) – старт; Паркер (14), Мухаммад (6), Терри (5), Дженнингс (2), Браун (0), Макер (0).
Бостон – Вашингтон 124:125 OT (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 18:19)
Бостон: Моррис (31 + 9 подборов), Розир (21 + 5 подборов + 9 передач), – старт;
Вашингтон: – старт;
Сакраменто – Майами 123:119 OT (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)
Голден Стэйт – Лейкерс 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
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