ДеМар ДеРозан рассказал об амбициях Торонто Рэпторс в нынешнем сезоне.

Защитник Торонто ДеМар ДеРозан после очередной победы в регулярном чемпионате НБА рассказал об амбициозных целях на нынешний сезон:

"Мы рассчитываем на большее. Успех в регулярном сезоне – это здорово, но все мы играем за что-то большее. Мы хотим показать себя в плей-офф, пройти все раунды и стать чемпионами", – приводит слова ДеРозана ресурс ESPN.

Отметим, что в последнем матче Рэпторс обыграли Бруклин со счетом 116:102. Торонто лидирует в Восточной конференции НБА с 50 победами и 17 поражениями.

Добавим, что ДеРозан дважды подряд признавался лучшим игроком недели в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Голден Стэйт оформил выход в плей-офф.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.