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ДеРозан: Успех в регулярном чемпионате – здорово, но Торонто хочет стать чемпионом

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ДеМар ДеРозан рассказал об амбициях Торонто Рэпторс в нынешнем сезоне.
ДеМар ДеРозан
ДеМар ДеРозан
Getty Images

Защитник Торонто ДеМар ДеРозан после очередной победы в регулярном чемпионате НБА рассказал об амбициозных целях на нынешний сезон:

"Мы рассчитываем на большее. Успех в регулярном сезоне – это здорово, но все мы играем за что-то большее. Мы хотим показать себя в плей-офф, пройти все раунды и стать чемпионами", – приводит слова ДеРозана ресурс ESPN.

Отметим, что в последнем матче Рэпторс обыграли Бруклин со счетом 116:102. Торонто лидирует в Восточной конференции НБА с 50 победами и 17 поражениями. 

Добавим, что ДеРозан дважды подряд признавался лучшим игроком недели в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Голден Стэйт оформил выход в плей-офф.

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Теги: баскетбол, НБА, Демар Дерозан, Торонто Рэпторс
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