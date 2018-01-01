Эмбиид нанес травму Сабонису, упав ему на ногу

Неприятный эпизод произошел в концовке матча регулярного чемпионата НБА Филадельфия - Индиана.

Центровой Филадельфии Сиксерс Джоэл Эмбиид в концовке третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с Индианой Пэйсерс (98:101) нанес травму форварду Домантасу Сабонису, упав ему на ногу.

Рентген не выявил у Сабониса серьезного повреждения. Предварительный диагноз – растяжение связок голеностопного сустава. В ближайшее время литовский форвард пройдет дополнительное обследование, после которого станут известны сроки его возвращения на паркет.

В нынешнем сезоне Домантас набирает по 11,7 очка, собирает по 7,9 подбора, отдает по 2,0 передачи, а также совершает по 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 24,7 минуты в среднем за игру.

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