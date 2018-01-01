Уэстбрук оформил 100-й трипл-дабл в карьере

Защитник Оклахома-Сити продолжает устанавливать личные рекорды.

Разыгрывающий Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с Атлантой Хоукс (119:107) оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 32 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

Этот трипл-дабл стал для лидера Тандер 21-м в нынешнем сезоне и 100-м в карьере.

Стоит отметить, что Уэстбрук стал только четвертым игроком в истории, который сумел оформить 100 трипл-даблов за карьеру. Ранее это достижении покорилось Джейсону Кидду (107), Мэджику Джонсону (138) и Оскару Робертсону (181).

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