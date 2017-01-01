НБА: Сан-Антонио разгромил Орландо, Чикаго проиграл Клипперс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 13-е марта.

Вашингтон – Миннесота 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)

Вашингтон: Моррис (27), Бил (19 + 5 передач), Саторански (15 + 8 подборов + 7 передач), Портер (8 + 7 подборов), Гортат (6) – старт; Маинми (10 + 9 подборов), Сешнс (9), Убре (8), Микс (5), Скотт (4).

Миннесота: Таунс (37 + 10 подборов), Бьелица (17 + 8 подборов + 7 передач), Уиггинс (16), Тиг (13 + 5 передач), Гибсон (10 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Джонс (8 + 5 передач), Дженг (4), Роуз (0), Олдрич (0).

Филадельфия – Индиана 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)

Филадельфия: Эмбиид (29 + 12 подборов + 8 потерь), Шарич (18), Редик (16), Симмонс (10 + 13 подборов + 10 передач), Ковингтон (10 + 10 подборов) – старт; Белинелли (6), Ильясова (5), Макконнелл (4), Джонсон (0).

Индиана: Тернер (25 + 6 подборов), Таддеус Янг (19 + 10 подборов), Джозеф (13 + 5 подборов + 5 передач), Оладипо (11), Богданович (2 + 5 подборов) – старт; Стивенсон (11), Коллисон (10), Букер (5 + 6 подборов), Сабонис (3), Робинсон-младший (2), Джефферсон (0).

Нью-Йорк – Даллас 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)

Бруклин – Торонто 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29)

Атланта – Оклахома-Сити 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29)

Чикаго – Клипперс 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22)

Новый Орлеан – Шарлотт 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)

Сан-Антонио – Орландо 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)

Юта – Детройт 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)

Финикс – Кливленд 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27)

Лейкерс – Денвер 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21)

Турнирная таблица

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