Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за понедельник, 12 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли эффектные аллей-упы разыгрывающего защитника Портленда Дэмьена Лилларда на центрового Юсуфа Нуркича, форварда Мемфиса Джерела Мартина на Джамайкла Грина и разыгрывающего защитника Оклахомы Расселла Уэстбрука на форварда Джерами Гранта, а также сокрушительные данки Уэстбрука и Джерела Мартина.

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