Уорриорз досрочно вышел в плей-офф сезона-2017/18.

Поражение Сан-Антонио в матче регулярного чемпионата НБА от Хьюстона (93:109) обеспечило Голден Стэйт выход в плей-офф.

Команда Стива Керра занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В 67 поединках регулярного чемпионата Уорриорз одержал 51 победу и потерпел 16 поражений.

Раннее участие в плей-офф себе обеспечил лидер Запада – Рокетс, а также две лучшие команды Восточной конференции Бостон и Торонто. Стоит отметить, что Даллас, Сакраменто, Финикс, Мемфис, Орландо и Атланта уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

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