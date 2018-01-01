Переключиться на мобильную версию

Уэстбрук оформил 99-й трипл-дабл в карьере

Комментариев: 0
Разыгрывающий Оклахома-Сити находится в невероятной форме.
Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбрук
Getty Images

Защитник Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с Сакраменто (106:101) оформил трипл-дабл из 17 очков (7 из 19 с игры, включая 2 из 3 трехочковых), 11 результативных передач и 10 подборов.

Этот трипл-дабл стал для лидера Оклахома-Сити 20-м в нынешнем сезоне и 99-м в карьере.

Напомним, что прошлый регулярный чемпионат Уэстбрук завершил с 42 трипл-даблами, побив рекорд Оскара Робертсона (41).

Ране сообщалось, что Новицки – восьмой в истории НБА по забитым броскам с игры.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: Рассел Уэстбрук, трипл-дабл, видео, Оклахома-Сити, НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь