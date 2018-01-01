Уэстбрук оформил 99-й трипл-дабл в карьере

Разыгрывающий Оклахома-Сити находится в невероятной форме.

Защитник Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с Сакраменто (106:101) оформил трипл-дабл из 17 очков (7 из 19 с игры, включая 2 из 3 трехочковых), 11 результативных передач и 10 подборов.

Этот трипл-дабл стал для лидера Оклахома-Сити 20-м в нынешнем сезоне и 99-м в карьере.

Напомним, что прошлый регулярный чемпионат Уэстбрук завершил с 42 трипл-даблами, побив рекорд Оскара Робертсона (41).

Ране сообщалось, что Новицки – восьмой в истории НБА по забитым броскам с игры.

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