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ЛеБрон рассказал о главной проблеме Кливленда

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ЛеБрон Джеймс обеспокоен травмами в Кливленд Кавальерс.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс после поражения от Лейкерс пожаловался на многочисленные травмы игроков Кавальерс:

"Самая большая проблема Кливленда – это травмы. В любом случае максимального результата хотят от тех, кто выходит на площадку. Но такое количество выбывших баскетболистов не может не отразиться на игре команды. У нас отсутствуют пять из девяти или 10 лучших игроков", – цитирует Джеймса ресурс ESPN. 

Отметим, что Кавальерс не могут пока что рассчитывать на Кевина Лава, Тристана Томпсона, Родни Худа и Джеди Османа. Напомним, что Кливленд уступил Лейкерс со счетом 113:127.

Ранее ЛеБрон заявил, что не думает о своем будущем, так как сконцентрирован на играх Кавальерс.

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Теги: НБА, баскетбол, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс
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