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Родман отделался испытательным сроком за вождение в нетрезвом виде

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Деннис Родман признал свою вину и отделался испытательным сроком, а также пройдет специальную реабилитацию.
Денис Родман
Денис Родман
Getty Images

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман был арестован полицией за вождение в нетрезвом виде в середине января. 

Как сообщает ресурс TMZ, экс-баскетболист признал свою вину, что и помогло ему легко отделаться. Отмечается, что Родман не стал сопротивляться аресту и согласился пройти тест на содержание алкоголя. 

В итоге экс-звезда НБА отделался продлением испытательного срока на два года, а также специальной реабилитацией для людей с алкогольной зависимостью.

Ранее представитель Денниса заявлял, что его клиент уже 15 лет борется с алкогольной зависимостью. Также Родманн был приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП.

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Теги: баскетбол, НБА, Деннис Родман
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