Родман отделался испытательным сроком за вождение в нетрезвом виде
Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман был арестован полицией за вождение в нетрезвом виде в середине января.
Как сообщает ресурс TMZ, экс-баскетболист признал свою вину, что и помогло ему легко отделаться. Отмечается, что Родман не стал сопротивляться аресту и согласился пройти тест на содержание алкоголя.
В итоге экс-звезда НБА отделался продлением испытательного срока на два года, а также специальной реабилитацией для людей с алкогольной зависимостью.
Ранее представитель Денниса заявлял, что его клиент уже 15 лет борется с алкогольной зависимостью. Также Родманн был приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил