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ДеРозан и Лиллард – лучше игроки недели в НБА

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Определены игроки недели в Восточной и Западной конференциях.
Дэмиан Лиллард
Дэмиан Лиллард
Getty Images

Защитник Торонто ДеМар ДеРозан и разыгрывающий Портленда Дэмиан Лиллард признаны игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.

Отметим, что Рэпторс выиграли все четыре матча на неделе. Торонто продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. ДеРозан набирал 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру. Добавим, что ДеМар второй раз подряд признается лучшим игроком недели. 

Блэйзерс Лилларда добился трех побед в трех матчах. А средние показатели Дэмиана составили 34,7 очка (56,3% из-за дуги) и 5,0 передачи.

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Теги: баскетбол, НБА, Демар Дерозан, Дэмиан Лиллард
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