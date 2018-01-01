НБА: Торонто обыграл Нью-Йорк, Хьюстон сыграет с Далласом

Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 11 марта.

Нью-Йорк – Торонто 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)

Нью-Йорк: Хардуэй (25), Корнет (18), Мудиай (13), Ниликина (11), Бизли (10 + 11 подборов) – старт; Берк (10), О’Куинн (8 + 7 подборов), Ли (5), Уильямс (3), Хикс (3), Дотсон (0).

Торонто: Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (16 + 7 передач), Ибака (14 + 7 подборов), Дерозан (9), Пауэлл (7) – старт; Майлз (13), Райт (12), Ванвлит (11), Пелтль (10 + 8 подборов), Сиакам (9 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (8), Хэйс (6), Ногейра (0).

Атланта – Чикаго

Миннесота – Голден Стэйт

Новый Орлеан – Юта

Денвер – Сакраменто

Даллас – Хьюстон

Бостон – Индиана

Бруклин – Филадельфия

Лейкерс – Кливленд

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.