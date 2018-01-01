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ЛеБрон: Я не думаю о своем будущем, у меня много работы в Кливленде

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ЛеБрон Джеймс не намерен уходить из Кливленд Кавальерс.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс заявил, что не думает о своем будущем, а полностью сконцентрирован на делах Кавальерс: 

"Мне все еще предстоит проделать много работы в Кливленде. Вы не были рядом со мной по ходу карьеры и, вероятно, не знаете, но я всегда решал задачи по мере поступления. Когда придет время, я займусь вопросом о своем будущем. Но прямо сейчас мне с одноклубниками нужно готовиться к следующей игре", – приводит слова ЛеБрона ресурс ESPN.

Напомним, что ранее журналист издания The Ringer назвал четыре клуба, где продолжит карьеру ЛеБрон Джеймс.

Также ЛеБрон высоко оценивает свою игру в последних матчах НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс
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