Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 9 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощные данки форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, центрового Клипперс Деандре Джордана, защитника Юты Донована Митчелла, форварда Атланты Джона Коллинса, а также эффектные аллей-упы защитника Хьюстона Джеймса Хардена на центрового Клинта Капелу и форварда Индианы Бояна Богдановича на защитника Виктора Оладипо.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!