Мощный данк ЛеБрона – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 9 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В их число вошли мощные данки форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, центрового Клипперс Деандре Джордана, защитника Юты Донована Митчелла, форварда Атланты Джона Коллинса, а также эффектные аллей-упы защитника Хьюстона Джеймса Хардена на центрового Клинта Капелу и форварда Индианы Бояна Богдановича на защитника Виктора Оладипо.
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