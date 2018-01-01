NCAA: Михайлюк и Близнюк сыграют в финале плей-офф

Команды украинцев пробились в решающие матчи плей-офф конференций.

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Богдан Близнюк, выступающие в NCAA, провели хорошие матчи в полуфиналах своих конференций и помогли своим клубам пройти дальше.

Канзас Джейхокс Михайлюка одержал уверенную победу над Канзасом Стэйт 83:67 в полуфинале конференции Big 12.

Святослав провел на площадке 35 минут, за которые набрал 12 очков (0/3 двухочковые, 4/8 трехочковые, 0/0 штрафные), а также сделал 2 подбора.

Следующим соперником команды Михайлюка станет Вест Вирджиния.

Богдан Близнюк принял участие в победе Истерн Вашингтона над Саусерн Ютой Тандердбердс со счетом 82:70 в конференции Big Sky.

За 38 минут на площадке украинец набрал 32 очка (12/16 двухочковые, 1/1 трехочковый, 5/7 штрафные), сделал еще 4 подбора и допустил 5 потерь.

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