НБА: Торонто прерывал победную серию Хьюстона

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 9 марта.

Индиана – Атланта 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24)

Индиана: Богданович (21), Джозеф (18 + 7 подборов), Тернер (17 + 12 подборов), Оладипо (17), Т. Янг (4) – старт; Коллисон (17), Букер (8 + 8 подборов), Стивенсон (6), Сабонис (4), Робинсон (0), Лиф (0), Дж. Янг (0).

Атланта: Шредер (15 + 6 потерь), Коллинз (8 + 6 подборов), Дедмон (8 + 7 подборов), Бэйзмор (4), Принс (3) – старт; Дорси (18), Мускала (12), Моррис (9), Тэйлор (4), Пламли (3), Уайт (3), Мэджет (0 + 6 передач).

Детройт – Чикаго 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21)

Детройт: Гриффин (25 + 8 подборов + 8 передач), Буллок (21), Эннис (14), Смит (12), Драммонд (5 + 17 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кеннард (10 + 6 подборов), Морлэнд (8 + 7 подборов + 3 блок-шота), Нельсон (4), Толливер (0), Элленсон (0), Хирн (0).

Чикаго: Данн (13), Лопес (9), ЛаВин (8), Маркканен (6 + 8 подборов), Холидэй (6) – старт; Пэйн (17), Вонле (8 + 6 подборов), Фелисио (4), Блэйкни (4), Валентайн (4 + 8 подборов), Портис (2), Нваба (2).

Торонто – Хьюстон 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)

Мемфис – Юта 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24)

Милуоки – Нью-Йорк 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)

Новый Орлеан – Вашингтон 97:116 (19:22, 21:31, 24:30, 35:33)

Денвер – Лейкерс 125:116 (37:28, 28:34, 29:34, 31:20)

Портленд – Голден Стэйт - еще идет

Сакраменто – Орландо - еще идет

Клипперс – Кливленд - еще идет

Турнирная таблица

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