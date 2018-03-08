Роскошные данки Таунса и Смарта – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 8 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли сокрушительные данки центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, защитника Бостона Маркуса Смарта, центрового Голден Стэйт Джавэйла Макги, защитника Майами Дуэйна Уэйда, а также Расселла Уэстбрука из Оклахомы.

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