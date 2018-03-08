NCAA: Михайлюк и Близнюк помогли своим командам выйти в полуфинал плей-офф

Украинские баскетболисты мощно отыграли стартовые матчи плей-офф.

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Богдан Близнюк, выступающие в NCAA, провели хорошие матчи в 1/4 финала своих конференций и помогли своим клубам пройти дальше.

Канзас Джейхокс Михайлюка одержал уверенную победу над Оклахомой Стэйт Каубойз 82:68 в четвертьфинале конференции Big 12

Святослав провел на площадке 34 минуты, за которые набрал 13 очков (3/5 двухочковые, 2/5 трехочковые, 1/1 штрафные), а также сделал 6 подборов(2 в нападении), 2 передачи и 2 перехвата.

Следующим соперником команды Михайлюка станет Канзас Стэйт Уайлдкэтс.

Богдан Близнюк принял участие в победе Истерн Вашингтона над Портленд Сент-Викингс со счетом 78:72. Украинец набрал 35 очков (7/9 двухочковые, 4/5 трехочковые, 9/11 штрафные), сделал еще 7 подборов и отдал 2 передачи.

В следующем раунде его команда сыграет с Саусерн Юта Тандердбердс, которая неожиданно обыграла вторую сеяную команду конференции Big Sky Айдахо Вандалс 92:78.

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