Переключиться на мобильную версию

NCAA: Михайлюк и Близнюк помогли своим командам выйти в полуфинал плей-офф

Комментариев: 0
Украинские баскетболисты мощно отыграли стартовые матчи плей-офф.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Богдан Близнюк, выступающие в NCAA, провели хорошие матчи в 1/4 финала своих конференций и помогли своим клубам пройти дальше.

Канзас Джейхокс Михайлюка одержал уверенную победу над Оклахомой Стэйт Каубойз 82:68 в четвертьфинале конференции Big 12

Святослав провел на площадке 34 минуты, за которые набрал 13 очков (3/5 двухочковые, 2/5 трехочковые, 1/1 штрафные), а также сделал 6 подборов(2  в нападении), 2 передачи и 2 перехвата.

Следующим соперником команды Михайлюка станет Канзас Стэйт Уайлдкэтс.

Богдан Близнюк принял участие в победе Истерн Вашингтона над Портленд Сент-Викингс со счетом 78:72. Украинец набрал 35 очков (7/9 двухочковые, 4/5 трехочковые, 9/11 штрафные), сделал еще 7 подборов и отдал 2 передачи.

В следующем раунде его команда сыграет с Саусерн Юта Тандердбердс, которая неожиданно обыграла вторую сеяную команду конференции Big Sky Айдахо Вандалс 92:78.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: NCAA, Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь