Защитник Бостона травмировался после красивого данка
Джейлен Браун не удержался за кольцо после данка и жестко ударилися головой об паркет.
Защитник Бостона Джейлен Браун получил травму головы в последнем поединке регулярного чемпионата НБА против Миннесоты.
Браун выскочил в контратаку в третьей четверти, исполнив данк. Однако не сумел удержаться за кольцо и жестко упал, ударившись головой об паркет.
Как сообщает ESPN, Браун сумел самостоятельно подняться и уйти с площадки, но игру так и не продолжил.
Отметим, что Бостон сумел-таки обыграть Миннесоту (117:109). Ранее сообщалось, что Стефен Карри травмировал голеностопный сустав в матче с Сан-Антонио.
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