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Защитник Бостона травмировался после красивого данка

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Джейлен Браун не удержался за кольцо после данка и жестко ударилися головой об паркет.
Джейлен Браун
Джейлен Браун
Getty Images

Защитник Бостона Джейлен Браун получил травму головы в последнем поединке регулярного чемпионата НБА против Миннесоты. 

Браун выскочил в контратаку в третьей четверти, исполнив данк. Однако не сумел удержаться за кольцо и жестко упал, ударившись головой об паркет. 

Как сообщает ESPN, Браун сумел самостоятельно подняться и уйти с площадки, но игру так и не продолжил.

Отметим, что Бостон сумел-таки обыграть Миннесоту (117:109). Ранее сообщалось, что Стефен Карри травмировал голеностопный сустав в матче с Сан-Антонио.

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Теги: баскетбол, НБА, Бостон Селтикс, Джейлен Браун
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