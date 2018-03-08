Переключиться на мобильную версию

Айзейя Томас сменил номер в Лейкерс

Комментариев: 0
Томас взял номер, под которым начинал сезон в Кливленде.
Айзея Томас
Айзея Томас
Getty Images

Разыгрывающий Лейкерс Айзейя Томас сменил игровой номер на 3, сообщает официальный твиттер команды.

Томас начинал сезон в Кливленде, выступая под 3-м номером. После обмена в Лейкерс он сперва играл под номером 7.

Недавно Томас рассказал, что Кавальерс были в состоянии паники, когда обменяли его.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

 

Поделись:
Теги: Айзея Томас, НБА, Лейкерс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь