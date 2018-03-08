Айзейя Томас сменил номер в Лейкерс

Томас взял номер, под которым начинал сезон в Кливленде.

Разыгрывающий Лейкерс Айзейя Томас сменил игровой номер на 3, сообщает официальный твиттер команды.

IT switching up the number. 7 🔁 3 pic.twitter.com/h18HDCf22p — Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 марта 2018 г.

Томас начинал сезон в Кливленде, выступая под 3-м номером. После обмена в Лейкерс он сперва играл под номером 7.

Недавно Томас рассказал, что Кавальерс были в состоянии паники, когда обменяли его.

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