Среди них и Кливленд, в котором Джеймс выступает сейчас.

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор назвал команды, куда в межсезонье-2018 свободным агентом может перебраться ЛеБрон Джеймс.

Сообщается, что в списке Джеймса значатся четыре команды, в которых он может продолжить карьеру: Кливленд, Лейкерс, Хьюстон и Филадельфия.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 27,0 очка, 9,0 передачи и 8,4 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон высоко оценил свою игру в последних матчах.

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