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Названы четыре команды, в которых может продолжить карьеру ЛеБрон

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Среди них и Кливленд, в котором Джеймс выступает сейчас.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор назвал команды, куда в межсезонье-2018 свободным агентом может перебраться ЛеБрон Джеймс.

Сообщается, что в списке Джеймса значатся четыре команды, в которых он может продолжить карьеру: Кливленд, Лейкерс, Хьюстон и Филадельфия.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 27,0 очка, 9,0 передачи и 8,4 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон высоко оценил свою игру в последних матчах.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, НБА, баскетбол
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