ЛеБрон Джеймс считает, что он показывают свою лучшую игру на последнее время.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс после победы над Денвером выразил мнение, что показывает в нынешнем сезоне свой лучший баскетбол в карьере.

"Наверное, это самый высокий уровень за все время. Если брать состояние моего тела, мой настрой и подход, отношение к игре. Парни в команде дают мне возможность показывать все это. Мне повезло, я не принимаю все это как должное", – сказал Джеймс.

В этом сезоне ЛеБрон сыграл 63 игры в регулярном чемпионате, набирая в среднем 26,8 очков за игру и делая 8,4 подбора.