ЛеБрона Джеймса хотят видеть в Лос-Анджелесе.

Лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса призывают перебраться в Лейкерс. Как сообщает Sports Illustrated, в Лос-Анджелес вывесили билборды с хэштегом #LABron. Отмечается, что рекламные щиты появились в городе перед воскресной игрой Лейкерс и Кавальерс.

Также известно, что билборды оплатил болельщик Лейкерс по имени Якоб Эмрани, которые работает адвокатом.

Ранее ЛеБрона Джеймса признали лучшим игроком февраля в Восточной конференции.

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