Болельщик заказал для ЛеБрона специальные билборды, чтобы заманить его в Лейкерс
ЛеБрона Джеймса хотят видеть в Лос-Анджелесе.
Лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса призывают перебраться в Лейкерс. Как сообщает Sports Illustrated, в Лос-Анджелес вывесили билборды с хэштегом #LABron. Отмечается, что рекламные щиты появились в городе перед воскресной игрой Лейкерс и Кавальерс.
The LeBron billboards are spreading west! #LABron— Sports Illustrated (@SInow) 7 марта 2018 г.
(h/t @ShahinOurian) pic.twitter.com/qndUyS10Gn
Также известно, что билборды оплатил болельщик Лейкерс по имени Якоб Эмрани, которые работает адвокатом.
Ранее ЛеБрона Джеймса признали лучшим игроком февраля в Восточной конференции.
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