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Болельщик заказал для ЛеБрона специальные билборды, чтобы заманить его в Лейкерс

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ЛеБрона Джеймса хотят видеть в Лос-Анджелесе.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса призывают перебраться в Лейкерс. Как сообщает Sports Illustrated, в Лос-Анджелес вывесили билборды с хэштегом #LABron. Отмечается, что рекламные щиты появились в городе перед воскресной игрой Лейкерс и Кавальерс.

Также известно, что билборды оплатил болельщик Лейкерс по имени Якоб Эмрани, которые работает адвокатом. 

Ранее ЛеБрона Джеймса признали лучшим игроком февраля в Восточной конференции. 

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Лейкерс
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