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ДеРозан и Дэвис – лучшие игроки недели в НБА

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Определены игроки недели в Восточной и Западной конференциях.
ДеМар ДеРозан
ДеМар ДеРозан
Getty Images

Атакующий защитник Торонто ДеМар ДеРозан и форвард Нью-Орлеан Энтони Дэвис признаны лучшим игроками недели НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно.

Торонто выиграл все четыре поединка прошедшей недели, а также закрепился на первой строчки Восточной конференции. ДеРозан записал себе в актив в среднем 20,8 очков и 5,8 передач за матч.

Нью-Орлеан Дэвиса добыл три победы и поднялся на четвертую позицию Западной конференции. Энтони набирал в среднем 34 очка, 15,3 подборов и 2,67 блок-шотов.

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Теги: баскетбол, НБА, Демар Дерозан, Энтони Дэвис
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