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Милуоки усилился Мухаммадом, который оказался ненужен Миннесоте

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Милуоки подписал легкого форварда Шабазза Мухаммада.
Шабазз Мохаммад
Шабазз Мохаммад
Getty Images

Милуоки подписал контракт с легким форвардом Шабаззом Мохаммадом, сообщает официальный сайт клуба. 

Мухаммад оказался ненужен Минесоте, за которую ранее провел больше пяти лет. В нынешнем сезоне Мухаммад реже появлялся на паркете, проводив на площадке лишь 9,5 минуты в среднем за игру, набирая 3,8 очка и собирая 1,4 подбора.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб Кливленда отчислил украинца Максима Пустозвонова.

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Теги: баскетбол, НБА, Милуоки Бакс, Шабазз Мухаммад
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