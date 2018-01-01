Милуоки усилился Мухаммадом, который оказался ненужен Миннесоте

Милуоки подписал легкого форварда Шабазза Мухаммада.

Милуоки подписал контракт с легким форвардом Шабаззом Мохаммадом, сообщает официальный сайт клуба.

Мухаммад оказался ненужен Минесоте, за которую ранее провел больше пяти лет. В нынешнем сезоне Мухаммад реже появлялся на паркете, проводив на площадке лишь 9,5 минуты в среднем за игру, набирая 3,8 очка и собирая 1,4 подбора.

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