ЛеБрон с гордостью поздравил Брайанта с получением Оскара

Лидер Кавальерс съязвил в адрес журналистки, которая недооценила баскетболистов.

Форвард Кавальерс ЛеБрон Джеймс поздравил экс-игрока Лейкерс Кобе Брайанта с получением Оскара за лучший анимационный фильм.

В феврале ведущая Fox News посоветовала ЛеБрону Джеймсу "заткнуться и вести мяч" в ответ на его комментарий о Дональде Трампе.

В свой речи после получения Оскара Брайант вспомнил этот случай.

"Не знаю, как это вообще возможно. Ну то есть баскетболисты же должны заткнуться и вести мяч. Я рад, что могу делать всего понемногу", - сказал Брайант.

ЛеБрон Джеймс написал в своем Twitter поздравление и поставил хэштег "Мы больше, чем "заткнись и веди мяч".

Ранее сообщалось, что по словам Брайанта, получить Оскар приятнее, чем выиграть чемпионат НБА.

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