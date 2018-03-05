ЛеБрон с гордостью поздравил Брайанта с получением Оскара
Форвард Кавальерс ЛеБрон Джеймс поздравил экс-игрока Лейкерс Кобе Брайанта с получением Оскара за лучший анимационный фильм.
В феврале ведущая Fox News посоветовала ЛеБрону Джеймсу "заткнуться и вести мяч" в ответ на его комментарий о Дональде Трампе.
В свой речи после получения Оскара Брайант вспомнил этот случай.
"Не знаю, как это вообще возможно. Ну то есть баскетболисты же должны заткнуться и вести мяч. Я рад, что могу делать всего понемногу", - сказал Брайант.
ЛеБрон Джеймс написал в своем Twitter поздравление и поставил хэштег "Мы больше, чем "заткнись и веди мяч".
Salute @kobebryant on that Oscar!! #WeAreMoreThanShutUpDribble #UJustContinueToSitBackAndWatch— LeBron James (@KingJames) March 5, 2018
Ранее сообщалось, что по словам Брайанта, получить Оскар приятнее, чем выиграть чемпионат НБА.
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