Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 4 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В нее попали победный трехочковый бросок бигмена Сакраменто Скала Лабиссьера, а также победный бросок форварда Атланты Торина Принса в матче с Финиксом.

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