Победные броски Лабиссьера и Принса – моменты дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 4 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В нее попали победный трехочковый бросок бигмена Сакраменто Скала Лабиссьера, а также победный бросок форварда Атланты Торина Принса в матче с Финиксом.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.
Полная версия правил