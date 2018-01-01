Переключиться на мобильную версию

Кобе Брайант: Клянусь, получить Оскар приятнее, чем выиграть НБА

Комментариев: 0
Бывшая звезда Лейкерс сделал неожиданное признание.
Кобе Брайант
Кобе Брайант
Getty Images

Экс-игрок ЛейкерсКобе Брайант, который получил Оскар за короткометражный анимационный фильм, сделал признание за кулисами сцены.

Брайант заявил, что получить Оскар оказалось приятнее, чем выиграть в чемпионате НБА.

"Это приятнее, чем выиграть чемпионат НБА, честно, я клянусь вам", – цитирует Брайанта The Associated Press.

Ранее сообщалось, что Кобе Брайант станет ведущим на телеканале.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: Кобе Брайант, Оскар, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь