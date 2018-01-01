Кобе Брайант: Клянусь, получить Оскар приятнее, чем выиграть НБА
Бывшая звезда Лейкерс сделал неожиданное признание.
Экс-игрок ЛейкерсКобе Брайант, который получил Оскар за короткометражный анимационный фильм, сделал признание за кулисами сцены.
Брайант заявил, что получить Оскар оказалось приятнее, чем выиграть в чемпионате НБА.
"Это приятнее, чем выиграть чемпионат НБА, честно, я клянусь вам", – цитирует Брайанта The Associated Press.
Ранее сообщалось, что Кобе Брайант станет ведущим на телеканале.
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