Кобе Брайант: Клянусь, получить Оскар приятнее, чем выиграть НБА

Бывшая звезда Лейкерс сделал неожиданное признание.

Экс-игрок ЛейкерсКобе Брайант, который получил Оскар за короткометражный анимационный фильм, сделал признание за кулисами сцены.

Брайант заявил, что получить Оскар оказалось приятнее, чем выиграть в чемпионате НБА.

"Это приятнее, чем выиграть чемпионат НБА, честно, я клянусь вам", – цитирует Брайанта The Associated Press.

Ранее сообщалось, что Кобе Брайант станет ведущим на телеканале.

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