Новицки - восьмой в истории НБА по забитым броскам с игры
Дирк Новицки приблизился к лучшим игрокам в истории НБА по этому показателю.
Форвард Далласа Дирк Новицки поднялся на восьмое место в истории НБА по забитым броскам с игры. Это произошло в матче против Нового Орлеана.
Теперь по этому показателю Новицки устапает только ЛеБрону Джеймсу, Шакилу О’Нилу, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Уилту Чемберлену, Карлу Мэлоуну и Кариму Абдулу-Джаббару.
Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 8th on the all-time FIELD GOALS MADE list!#ThisIsWhyWePlay #MFFL pic.twitter.com/5Y7sXjPBY2— NBA (@NBA) March 5, 2018
Ранее сообщалось, что Дирк Новицки достиг отметки в 31 тысячу очков за карьеру и стал шестым в истории НБА по этому показателю.
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