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Новицки - восьмой в истории НБА по забитым броскам с игры

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Дирк Новицки приблизился к лучшим игрокам в истории НБА по этому показателю.
Дирк Новицки
Дирк Новицки
Getty Images

Форвард Далласа Дирк Новицки поднялся на восьмое место в истории НБА по забитым броскам с игры. Это произошло в матче против Нового Орлеана.

Теперь по этому показателю Новицки устапает только ЛеБрону Джеймсу, Шакилу О’Нилу, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Уилту Чемберлену, Карлу Мэлоуну и Кариму Абдулу-Джаббару.

Ранее сообщалось, что Дирк Новицки достиг отметки в 31 тысячу очков за карьеру и стал шестым в истории НБА по этому показателю.

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Теги: Дирк Новицки, Даллас, НБА, баскетбол
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