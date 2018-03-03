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Уэстбрук вытер паркет шваброй во время матча НБА

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Забавный эпизод произошел во время поединка регулярного чемпионата НБА между Тандер и Санз.
Рассел Уэстбрук
Рассел Уэстбрук
Getty Images

Расселл Уэстбрук во время матча регулярного чемпионата НБА с Финиксом вытер влажный паркет шваброй.

В сети стали шутить, что баскетболисту не хватило "двух движений до трипл-дабла".

Встреча завершилась победой Оклахома-Сити со счетом 124:116.

Рассел Уэстбрук провел на площадке 40 минут, набрал 43 очка, собрал 14 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот, допустив 5 потерь. А также "1 чистый паркет".

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Теги: баскетбол, НБА, Рассел Уэстбрук, Оклахома-Сити Тандер, вне игры, видео
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