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Карри подвернул голеностоп в матче с Атлантой

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Стефен Карри повредил голеностоп, приземлившись на ногу Зазы Пачулии.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Игрок Голден Стэйт Стефен Карри не играл в заключительной четверти гостевого матча регулярного чемпионата НБА с Атлантой (114:109) из-за повреждения правого голеностопа, сообщает ESPN.

Отмечается, что это решение было принято в качестве меры предосторожности.

Игрок получил повреждение в начале матча, приземлившись на ногу центрового Уорриорз Зазы Пачулии. Разыгрывающий отправился в раздевалку, но позже вернулся в игру и провел 24 минуты.

Стефен Карри завершил встречу с 28 очками, тремя результативными передачами, двумя перехватами и одним подбором.

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Теги: баскетбол, НБА, Голден Стэйт Уорриорз, Стефен Карри, травма
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