Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 2 марта.

Филадельфия – Шарлотт 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19)

Филадельфия: Эмбиид (23 + 15 подборов), Редик (18), Колингтон (16), Симмонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Шарич (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Ильясова (18), Белинелли (7), Холмс (4), Макконнелл (0), Луваву-Кабарро (0).

Шарлотт: Уокер (31), Батюм (14 + 13 подборов + 8 передач), Кидд-Гилкрист (9), Ховард (6 + 6 подборов), Уильямс (2) – старт; Камински (19), Лэмб (8), Эрнангомес (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2), Грэм (2).

Орландо – Детройт 115:106 OT (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2)

Орландо: Гордон (27 + 13 подборов), Вучевич (22 + 12 подборов + 6 передач), Огастин (20 + 9 передач), Фурнье (17), Симмонс (4) – старт; Мак (10), Бийомбо (6), Хезонья (4 + 6 передач), Айзек (3), Айванду (2).

Детройт: Эннис (21), Буллок (21), Гриффин (12 + 10 подборов + 9 передач), Драммонд (10 + 15 подборов), Смит (5) – старт; Байкс (12), Толливер (12), Джонсон (9), Гэллоуэй (2), Морлэнд (2).

Атланта – Голден Стэйт 109:114 (31:33, 19:29, 34:28, 25:24)

Атланта: Бэйзмор (29), Шредер (27 + 9 передач), Коллинз (16 + 8 подборов), Принс (15 + 5 потерь), Дедмон (6 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (6), Тэйлор (3), Мускала (3), Моррис (2), Пламли (2), Дорси (0).

Голден Стэйт: Дюрант (28), Карри (28), Томпсон (15), Грин (2 + 7 подборов + 9 передач), Макги (2) – старт; Янг (16), Игудала (9 + 6 подборов), Уэст (8), Кук (4), Пачулия (2), Каспи (0), Белл (0).

Чикаго – Даллас 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15)

Чикаго: Данн (18 + 7 подборов + 7 передач), Маркканен (17 + 12 подборов), ЛаВин (16 + 6 передач), Нваба (10 + 11 подборов), Фелисио (8) – старт; Портис (22), Валентайн (7), Грант (4), Пэйн (4), Вонле (2).

Даллас: Барнс (26 + 7 подборов), Смит (25), Новицки (18 + 6 подборов), Пауэлл (6 + 11 подборов), Мэттьюз (5) – старт; Макдермотт (8 + 7 подборов), Бареа (6), Клебер (4), Феррел (2), Ноэл (0 + 6 подборов).

Вашингтон – Торонто 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25)

Вашингтон: Портер (24 + 6 подборов), Бил (23 + 7 подборов + 6 передач), Моррис (15), Саторански (10 + 6 подборов + 8 передач + 6 потерь), Гортат (8 + 8 подборов) – старт; Маинми (6 + 6 подборов), Убре (5), Скотт (2), Смит (2), Микс (0), Фрэйзер (0).

Торонто: ДеРозан (23), Валанчюнас (12), Лаури (10 + 7 подборов), Ибака (7), Пауэлл (0) – старт; Майлз (20), ВанВлит (12), Пелтль (6 + 3 блок-шота), Сиакам (5), Ногейра (4), Миллер (3), Райт (0).

Милуоки – Индиана 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25)

Мемфис – Денвер 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17)

Финикс – Оклахома-Сити 116:124 (37:32, 30:28, 32:37, 17:27)

Клипперс – Нью-Йорк

Юта – Миннесота

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.