Центровой Клипперс признался в любви своему клубу.

Центровой Лос-Анджелес ДеАндре Джордан опроверг слухи о своем уходе из клуба, а также признался в любви Клипперс:

"Я здесь, и это то, на чем я фокусируюсь. Как уже однажды сказал кому-то, я надеюсь играть здесь еще десять лет, на этом я и сосредоточен. Мое имя упоминается в разговорах об обменах последние несколько лет, но мне все равно. Я просто играю, и делаю это настолько хорошо, насколько могу, потому что люблю Клипперс. Мне нравится, где я нахожусь и нравится коллектив, с которым играю. Все это делает меня счастливым", – приводит слова Джордана ресурс SLAM Online.

Отметим, что Джордан провел всю свою карьеру в майке Клипперс, а нынешний сезон стал 29-летнего американца 10-м в НБА.

Ранее сообщалось, что Джордан установил личный рекорд в НБА, набрав 30 очков.

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