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Спасительное попадание Де’Аарона Фокса – лучший момент дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 28 февраля.
Де'Аарон Фокс
Де'Аарон Фокс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Бэма Адебайо, Джарретта Аллена, Бена Симмонса, Дуэйна Уэйда, Джорджа Хилла и Де'Аарона Фокса.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты, ТОП-10, видео
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