Спасительное попадание Де’Аарона Фокса – лучший момент дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 28 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В десятку лучших вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Бэма Адебайо, Джарретта Аллена, Бена Симмонса, Дуэйна Уэйда, Джорджа Хилла и Де'Аарона Фокса.
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