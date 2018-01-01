Тревора Букера отчистили из Филадельфии, но он уже нашел новую команду

Тревор Букер подписал контракт с Индианой до конца нынешнего сезона.

Филадельфия решила расстаться с форвардом Тревором Букером, так как освобождает место под переход Эрсана Ильясовы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В свою очередь инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания заявил, что 30-летний баскетболист подпишет контракт до конца нынешнего сезона с Индианой.

Отметим, что Букер провел за Филадельфию 33 матча, набирая 4,7 очка и 3,7 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Дуэйн Уэйд из Майами планирует завершить карьеру по окончанию сезона.

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