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Игроки Голден Стэйт на день стали сотрудниками аэропорта

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Ник Янг и Джавэйл Макги попробовали себя в роли сотрудников аэропорта.
Джавэйл Макги
Джавэйл Макги
Getty Images

Центровой Голден Стэйт Джавэйл Макги и защитник Ник Янг на день сменили род деятельности и стали работниками United Airlines.

Баскетболисты испытали на себе как это быть ответственным за управление трафиком в районе взлетно-посадочной полосы, а также сумели объявить об отправке одного из рейсов. 

Ранее сообщалось, что тренер Голден Стэйт сказал игрокам самим руководить собой в матче с Финиксом.

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Теги: баскетбол, НБА, Голден Стэйт Уорриорз
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