Игроки Голден Стэйт на день стали сотрудниками аэропорта

Центровой Голден Стэйт Джавэйл Макги и защитник Ник Янг на день сменили род деятельности и стали работниками United Airlines.

Баскетболисты испытали на себе как это быть ответственным за управление трафиком в районе взлетно-посадочной полосы, а также сумели объявить об отправке одного из рейсов.

“JaVale come in, JaVale come in. Move the batons like I told you to.”



A look back at @JaValeMcGee & @NickSwagyPYoung’s airport shenanigans with @united 😄 pic.twitter.com/KJ6dFrSicd