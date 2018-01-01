Игроки Голден Стэйт на день стали сотрудниками аэропорта

Ник Янг и Джавэйл Макги попробовали себя в роли сотрудников аэропорта.

Центровой Голден Стэйт Джавэйл Макги и защитник Ник Янг на день сменили род деятельности и стали работниками United Airlines.

Баскетболисты испытали на себе как это быть ответственным за управление трафиком в районе взлетно-посадочной полосы, а также сумели объявить об отправке одного из рейсов.

“JaVale come in, JaVale come in. Move the batons like I told you to.”



A look back at @JaValeMcGee & @NickSwagyPYoung’s airport shenanigans with @united 😄 pic.twitter.com/KJ6dFrSicd — Golden State Warriors (@warriors) 26 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что тренер Голден Стэйт сказал игрокам самим руководить собой в матче с Финиксом.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!