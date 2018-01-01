Игроки Голден Стэйт на день стали сотрудниками аэропорта
Ник Янг и Джавэйл Макги попробовали себя в роли сотрудников аэропорта.
Центровой Голден Стэйт Джавэйл Макги и защитник Ник Янг на день сменили род деятельности и стали работниками United Airlines.
Баскетболисты испытали на себе как это быть ответственным за управление трафиком в районе взлетно-посадочной полосы, а также сумели объявить об отправке одного из рейсов.
“JaVale come in, JaVale come in. Move the batons like I told you to.”— Golden State Warriors (@warriors) 26 февраля 2018 г.
A look back at @JaValeMcGee & @NickSwagyPYoung’s airport shenanigans with @united 😄 pic.twitter.com/KJ6dFrSicd
Ранее сообщалось, что тренер Голден Стэйт сказал игрокам самим руководить собой в матче с Финиксом.
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