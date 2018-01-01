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Сокрушительные данки Аллена и Ингрэма – среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за понедельник, 26 февраля.
Джарретт Аллен
Джарретт Аллен
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Лаури Маркканена, Джулиуса Рэндла, Аарона Гордона, Донована Митчелла, Стивена Адамса, Якоба Пелтля, Харрисона Барнса, Брендона Ингрэма и Джарретта Аллена.

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Теги: ТОП-10, лучшие моменты, НБА, баскетбол, видео
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