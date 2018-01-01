Сокрушительные данки Аллена и Ингрэма – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за понедельник, 26 февраля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Лаури Маркканена, Джулиуса Рэндла, Аарона Гордона, Донована Митчелла, Стивена Адамса, Якоба Пелтля, Харрисона Барнса, Брендона Ингрэма и Джарретта Аллена.

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