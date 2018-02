Михайлюк: Перед каждой домашней игрой я съедаю пять ягод клубники

Святослав Михайлюк, выступающий в NCAA за студенческую команду Канзасского университета, проведет 27 февраля последний домашний матч за Джейхоукс. В преддверии этого события 20-летний баскетболист дал интервью.

"За последние четыре года я значительно вырос в ментальном плане. Я наладил связь с тренером и остальными игроками. Мои первые два года... это был мой первый опыт пребывания в чужой стране. Я научился общаться с людьми, освоился в быту и постепенно влился в общество. Последние два года здесь для меня были действительно хорошими. Я пришел в эту команду вместе с Девонте Грэмом и сейчас мы также вместе из нее уходим. Мы много шутим по этому поводу. Это большое событие для нас. Мы отыграли четыре года вместе, выиграли четыре подряд чемпионата и сотворили историю.

Было приятно оставить след в истории такой организации, как Канзас. Мы каждый год выигрывали чемпионат. В этом сезоне все было чуть сложнее. Мы сфокусировались на последних матчах, постоянно подчеркивали, что не имеем права проигрывать. Мы выполняли требования тренера и выиграли чемпионат. Перед своей выпускной речью я действительно волнуюсь. Я не слишком хороший оратор, особенно перед большим количеством людей. Но вы знаете, я думаю, что все будет отлично. Много людей придут посмотреть на нас. Мы постараемся сделать эту игру запоминающейся для каждого присутствующего человека.

Английский язык является номером один в мире. Если вы знаете английский, то можете отправиться куда угодно. Большинство тренеров за границей говорят по-английски. Все говорят на английском в НБА. Изучение языка – это большой плюс для моей повседневной жизни. Перед каждой домашней игрой я съедаю пять ягод клубники. Это помогает мне при броске. Я проделываю этот ритуал только перед домашними матчами. Клубника – мой любимый плод.

Я стал уверенным в себе. Я стал внимательнее относиться к игре с мячом, перестал делать рискованные шаги, вроде передач через половину площадки или чего-то подобного. Я стараюсь быть уравновешенным. В первый год обучения у меня было много потерь на тренировках, потому что я совершал большое количество глупых действий. Я плохо отдавал передачи, делал пасы не глядя. Теперь я понимаю, что мне не нужно было этого делать. Я просто начал поступать рационально. Я рад, что снял свое имя с драфта НБА-2017 после того, как взвесил свои возможности. Выступление здесь в Канзасе было настоящим благословением. Отыграть здесь четыре года – отличная возможность для меня", – рассказал украинский свингмен.

"This program means a lot to me and this last game is going to be really special for me and my family."



