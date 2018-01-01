Айзейя Томас: Кавальерс были в состоянии паники, когда обменяли меня
Бывший игрок Кливленда прокомментировал своей переход в Лейкерс.
Разыгрывающий Лейкерс Айзейя Томас признался, что не ожидал, что Кливленд обменяет его в другую команду так быстро.
"Не думал, что они спустят курок так быстро, после 15 матчей. Но повторю, это бизнес.
Кроме того, Кавальерс были в состоянии паники. Мы проигрывали матчи, очень много. Они чувствовали, что надо действовать, и они фактически почистили дом", – приводит слова Томаса ESPN.
Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Кливленд уступил Сан-Антонио.
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