Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 24 февраля.

Бостон выиграл у Нью-Йорка Getty Images

Филадельфия – Орландо 116:105 (27:18, 31:22, 29:31, 29:34)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 14 подборов), Симмонс (17 + 7 передач), Редик (16), Ковингтон (12), Шарич (11) – старт; Белинелли (15), Букер (5), Макконнелл (4 + 6 передач), Холмс (4 + 8 подборов), Луваву-Кабаро (4).

Орландо: Гордон (20 + 7 подборов + 7 передач), Фурнье (16 + 6 подборов), Вучевич (15 + 9 подборов), Симмонс (9), Огастин (8) – старт; Хезонья (13), Аффлало (8), Мак (7), Айванду (4), Бийомбо (4), Берч (1), Вон (0).

Нью-Йорк – Бостон 112:121 (24:23, 32:36, 25:29, 31:33)

Нью-Йорк: Хардуэй (17), Бизли (15 + 8 подборов), Мудиай (13 + 6 подборов), Кантер (9 + 12 подборов), Ли (2) – старт; Берк (26 + 8 передач), Уильямс (14), Ниликина (8), О'Куинн (4 + 7 подборов), Томас (2), Дотсон (2).

Бостон: Ирвинг (31 + 9 подборов + 8 передач), Браун (24), Хорфорд (13 + 10 подборов), Тейтум (11), Тайс (6 + 7 подборов) – старт; Розир (14), Смарт (11), Монро (6), Моррис (5), Оджелей (0), Ларкин (0).

Майами – Мемфис 115:89 (34:31, 26:21, 32:18, 23:19)

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 112:80 (24:19, 28:26, 32:21, 28:14)

Юта – Даллас 97:90 (35:23, 18:27, 21:21, 23:19)

Финикс – Портленд 104:106 (24:28, 26:27, 31:16, 23:35)

Миннесота – Чикаго 122:104 (31:24, 29:38, 26:20, 36:22)

Сакраменто – Лейкерс - еще идет

Турнирная таблица

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