Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 23 февраля.

Детройт – Бостон 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24)

Детройт: Смит (20 + 6 передач), Гриффин (17 + 6 потерь), Драммонд (15 + 17 подборов), Буллок (13), Джонсон (12) – старт; Толливер (9 + 8 подборов), Эннис (6), Нельсон (4), Кеннард (2), Морлэнд (0), Байкс (0).

Бостон: Ирвинг (18 + 6 передач), Тейтум (15), Браун (8), Хорфорд (3), Бэйнс (1) – старт; Тайс (19 + 7 подборов), Моррис (15 + 6 подборов), Смарт (12 + 6 передач), Розир (11 + 7 передач), Монро (8), Оджелей (0), Надер (0).

Вашингтон – Шарлотт 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)

Вашингтон: Бил (33 + 6 подборов + 6 передач), Портер (16 + 6 подборов), Моррис (13 + 6 подборов + 8 передач), Саторански (11), Гортат (6 + 8 подборов) – старт; Убре (11), Фрэйзер (6), Микс (5), Маинми (4), Скотт (0), Маккаллоу (0).

Шарлотт: Уокер (24 + 7 подборов), Уильямс (15), Кидд-Гилкрист (14), Ховард (11 + 6 подборов), Батюм (8 + 6 подборов + 8 передач) – старт; Камински (23), Лэмб (13), Картер-Уильямс (9), Грэм (3), Зеллер (2), Монк (0), Бэйкон (0), Эрнангомес (0).

Индиана – Атланта 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)

Индиана: Т. Янг (20 + 5 перехватов), Джозеф (15), Оладипо (14 + 7 подборов + 9 передач), Богданович (12), Тернер (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (21 + 13 подборов), Д. Янг (6 + 8 подборов), Робинсон (4), Пойтресс (2), Лиф (2), Маккини-Джонс (0).

Атланта: Принс (14 + 7 подборов + 6 потерь), Бэйзмор (12), Коллинз (9 + 9 подборов), Шредер (9), Дедмон (3) – старт; Тэйлор (17 + 6 передач), Дорси (11), Бембри (8 + 6 подборов), Мускала (6), Пламли (4 + 3 блок-шота), Уайт (0).

Торонто – Милуоки 119:122 OT (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)

Хьюстон – Миннесота 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)

Мемфис – Кливленд 89:112 (27:20, 22:34, 22:31, 18:27)

Новый Орлеан – Майами 124:123 OT (22:27, 35:32, 27:30, 24:19, 16:15)

Финикс – Клипперс 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)

Денвер – Сан-Антонио 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)

Юта – Портленд 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)

Лейкерс – Даллас

Турнирная таблица

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