Форварду Милуоки Яннису Адетокунбо предложили перебратся в Филадельфию.

Яннис Адетокунбо из Милуоки заявил, что Джоэль Эмбиид во время Матча всех звезд предложил ему перебраться в Филадельфию:

"Эмбиид сказал мне, что я должен перейти в Филадельфию и верить в процесс. Моя реакция? Я просто рассмеялся", – приводит слова Адетокунбо Bleacher Report.

Напомним, что в Матче всех звезд команда ЛеБрона Джеймса, куда входил Яннис Адетокунбо обыграла коллектив Стефана Карри с Джоэлем Эмбиидом.

Ранее Адетокунбо заявил, что хотел бы видеть лидера Кливленда ЛеБрона в Милуоки. Также форвард зарегистрировал товарный знак "Greek Freak".

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