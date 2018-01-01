Ленард, вероятнее всего, пропустит остаток сезона – ESPN

Нападающего Сан-Антонио Кавая Ленарда беспокоит травма бедра.

Нападающий Сан-Антонио Сперт Кавай Ленард планирует оставаться вне игры до конца сезона.

Как сообщает ресурс ESPN, Ленард получил разрешение врачей вернуться на паркет, однако баскетболист собирается пропустить оставшуюся часть сезона. Форварда беспокоит тендопатия четырехглавой мышцы бедра.

Отмечается, что Ленард вернется лишь в том случае, если сможет справляться с болью.

Добавим, в текущем сезоне Ленард провел всего 9 матчей, набирая по 16,2 очка, 4,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

При этом Сперс с показателем 29-16 идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!