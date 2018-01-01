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ЛеБрон: В НБА с точки зрения плей-офф все организовано правильно

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Лидера Кавальерс устраивает формат плей-офф в НБА.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс считает, что в НБА не стоит изменять формат плей-офф:

"Я бы не стал менять формат плей-офф. Считаю, что в лиге с точки зрения плей-офф все организовано правильно.

В определенные моменты одна из конференций доминирует. В 80-е на каком-то этапе Лейкерс доминировали в лиге, потом Бостон. В 90-е были Буллс. У Сан-Антонио был свой период. У нас был свой период с Майами на Востоке, у Голден Стэйт", – сказал Джеймс.

Отметим, что с 2011 год ЛеБрон не пропустил ни одного финала восточной конференции.

Ранее ЛеБрона признали MVP Матча всех звезд.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс
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