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Джордан: Хотим найти менеджера, который поможет Шарлотт регулярно побеждать

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Руководство Шарлотт решило не продлевать контракт с генеральным менеджером.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
Getty Images

Босс Хорнетс Майкл Джордан прокомментировал расставание клуба с генеральным менеджером Ричем Чо:

"Хочется поблагодарить Рича за его работу в команде на протяжении долгих лет и пожелать удачи и всего наилучшего ему и его семье. Он без устали работал на нашу команду и создал условия, которые принесли пользу Шарлотт Хорнетс. Мы работаем для наших болельщиков, для нашего города и хотим побеждать на постоянной основе. Сейчас наша задача – найти нового генерального менеджера, который поможет нам достичь этой цели", – цитирует Джордана официальный сайт Шарлотт.

Добавим, что руководство Хорнетс решило не продлевать контракт с Ричем Чо, который заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Джордан хочет пригласить бывшего генерального менеджера Лейкерс Митча Капчака.

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Теги: баскетбол, Шарлотт Хорнетс, Майкл Джордан
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